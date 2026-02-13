Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:33, 13 февраля 2026Ценности

В сети обсудили появление принца Уильяма на публике в солнцезащитных очках

Мария Винар

Фото: Pete Maclaine / Avalon / Legion-Media.com

Пользователи сети обсудили появление британского принца Уильяма на публике в солнцезащитных очках. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летний принц Уэльский попал в объективы камер во время визита в Саудовскую Аравию, представ в черных брюках, белой рубашке и сером пиджаке. Кроме того, на нем присутствовали солнцезащитные очки бренда Finlay & Co.

Читатели портала оценили внешний вид сына принцессы Дианы в комментариях под материалом. «Он отлично выглядит», «Тот, кто помогает Уильяму обновить гардероб, заслуживает рыцарского звания!», «Элегантный мужчина», «Уильям — красавчик. Обожаю его», «Ему очень идет этот аксессуар», — обсуждали они.

В мае прошлого года в сети распространилось видео с реакцией принца Уильяма на комплимент о его внешности от фаната.

