Реакция принца Уильяма на комплимент о его внешности от фаната попала на видео

Daily Mail: Принц Уильям отреагировал на комплимент о его внешности от фаната

Реакция принца Уильяма на комплимент о его внешности от фаната попала на видео. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

24 мая, в субботу, сын принцессы Дианы и его жена Кейт Миддлтон посетили верфь BAE Systems в Глазго и понаблюдали за спуском на воду военного корабля HMS Glasgow. Так, для выхода в свет принцесса Уэльская Кэтрин выбрала темно-синее платье с белыми полосами бренда Suzannah London и широкополую шляпу марки Philip Treacy. Уильям, в свою очередь, предпочел классический черный костюм с галстуком.

Когда пара решила покинуть мероприятие, один из поклонников отреагировал на внешний вид королевской особы. «Ты прекрасна!» — воскликнул он. «Ты тоже, Уильям!» — добавил мужчина. Наследник престола, в свою очередь, смутился, но не растерялся и ответил ему: «Тебе необязательно это говорить, не волнуйся!»

В январе сообщалось, что эксперт по языку тела Джуди Джеймс увидела тайный смысл в интимном моменте Кейт Миддлтон и принца Уильяма на красной дорожке кинопремии BAFTA в 2023 году.