Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:16, 28 мая 2025Ценности

Реакция принца Уильяма на комплимент о его внешности от фаната попала на видео

Daily Mail: Принц Уильям отреагировал на комплимент о его внешности от фаната
Мария Винар

Реакция принца Уильяма на комплимент о его внешности от фаната попала на видео. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

24 мая, в субботу, сын принцессы Дианы и его жена Кейт Миддлтон посетили верфь BAE Systems в Глазго и понаблюдали за спуском на воду военного корабля HMS Glasgow. Так, для выхода в свет принцесса Уэльская Кэтрин выбрала темно-синее платье с белыми полосами бренда Suzannah London и широкополую шляпу марки Philip Treacy. Уильям, в свою очередь, предпочел классический черный костюм с галстуком.

Когда пара решила покинуть мероприятие, один из поклонников отреагировал на внешний вид королевской особы. «Ты прекрасна!» — воскликнул он. «Ты тоже, Уильям!» — добавил мужчина. Наследник престола, в свою очередь, смутился, но не растерялся и ответил ему: «Тебе необязательно это говорить, не волнуйся!»

В январе сообщалось, что эксперт по языку тела Джуди Джеймс увидела тайный смысл в интимном моменте Кейт Миддлтон и принца Уильяма на красной дорожке кинопремии BAFTA в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Часть российских политиков и дипломатов обвинили в раболепии перед США

    Покупкой российского бизнеса Unicredit заинтересовались в одной стране

    Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» в этом сезоне

    Россиянам покажут документальный сериал о самой жестокой ОПГ в истории страны

    Зеленский упрекнул Россию из-за площадки для переговоров

    В Кремле заявили о соревновании Франции и Германии в провоцировании конфликта

    Бык прогнал с дороги ягуаров и попал на видео

    Мощный пожар в подмосковном строймаркете сняли на видео

    Перечислены первые смартфоны Samsung с Android 16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости