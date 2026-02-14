Реклама

В Польше усомнились в праве США на ведущую роль в мирном процессе по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления на Мюнхенской конференции усомнился в праве США на ведущую роль в мирном процессе по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что Вашингтон естественно лидировал, когда оказывал основную военную помощь Киеву, а сейчас американская поддержка близка к нулю. За поставки вооружений расплачивается Европа, покупая для Украины оружие в США, в то время как в Конгрессе нет даже перспективы принятия пакета мер.

«Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, тогда мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет на нас», — подчеркнул Сикорский.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.

