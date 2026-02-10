Кая Каллас пообещала подготовить список уступок и требований к России

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Ее цитирует Reuters.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев», — подчеркнула глава евродипломатии.

Ранее сообщалось, что российская сторона в ходе переговоров с американцами на Аляске была готова пойти на некие территориальные компромиссы ради урегулирования украинского кризиса. Об этом заявлял близкий к переговорному процессу источник.