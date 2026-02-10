Россия обсуждала на Аляске территориальные «компромиссы» по Украине

«Ведомости»: Переговорщики РФ на Аляске были готовы к компромиссам по Украине

Российская сторона в ходе переговоров с американцами на Аляске была готова пойти на некие территориальные компромиссы ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал источник «Ведомостей», близкий к переговорному процессу.

«Россия якобы была готова на Аляске к каким-то территориальным "компромиссам" (но не по статусу Донбасса), в том числе по вопросу численности Вооруженных сил Украины», — передает издание слова своего собеседника.

Источник подчеркнул, что Москва «все еще готова продолжить переговоры, но с учетом ситуации "на земле", а также при наличии более решительных действий со стороны США по оказанию давления на Украину и Евросоюз».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыв в урегулировании конфликта на Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых на Аляске.