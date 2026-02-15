Реклама

18:24, 15 февраля 2026Мир

Сирия оказалась для главы Госдепа важнее Украины

Глава Госдепа Рубио не посетил встречу в Мюнхене, посвященную Украине
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу по Украине из-за переговоров по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава Госдепа США подчеркнул, что не смог посетить встречу с четырьмя другими европейскими странами, так как встречался с Сирией и курдами. «Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно», — отметил Рубио.

Марко Рубио подчеркнул, что в Мюнхене прошла одна из многочисленных встреч по Украине. «Мы не смогли прийти на одну из них», — сказал госсекретарь США.

Рубио добавил, что необходимо придерживаться соглашения между сирийским правительством и командованием курдских формирований «Сирийские демократические силы». «И есть другие подобные соглашения, которых им необходимо достичь: с друзами, с бедуинами, с алавитами, со всеми элементами очень разнообразного сирийского общества», — подытожил американский госсекретарь.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что переговоры по вопросу контроля США над Гренландией вышли на хорошую траекторию. «У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения того, что мы на хорошей траектории», — признался Рубио.

