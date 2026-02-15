Рубио оценил ход переговоров по Гренландии

Рубио: Переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию

Переговоры по вопросу контроля США над Гренландией вышли на хорошую траекторию. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии — прим. «Ленты.ру»). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения о том, что мы на хорошей траектории», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась об угрозе для Гренландии со стороны России и Китая. По ее словам, такой проблемы сейчас нет.

До этого угрозу со стороны Москвы и Пекина называли поводом для передачи острова Соединенным Штатам. В частности, убрать Россию и Китай от Гренландии призывал президент США Дональд Трамп.