Премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии

Премьер Дании Фредериксен не увидела угрозу Гренландии со стороны России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен неожиданно высказалась об угрозе для Гренландии со стороны России, признавшись в том, что этой угрозы сейчас нет. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В какой-то момент мы действительно ожидаем, что Россия и Китай будут делать что-то вокруг Гренландии, но мы пока этого не видим», — сказала она.

Политик также ответила отрицательно на вопрос о том, может ли она назвать стоимость Гренландии. Фредериксен подчеркнула, что многие гренландцы не хотят становиться американцами и они «ясно дали это понять».

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что Дании нужно «спать с одним открытым глазом» из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.