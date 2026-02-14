Реклама

14:02, 14 февраля 2026

Данию призвали «спать с одним открытым глазом» из-за США

Ньюсом: Дании нужно спать с открытым глазом из-за претензий Трампа на Гренландию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Дании нужно «спать с одним открытым глазом» из-за претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в беседе с датским телеканалом TV2.

«С Трампом это никогда не закончится. Спите с одним открытым глазом», — так Ньюсом ответил на вопрос журналистов о том, следует ли считать, что угрозы Трампа в отношении Гренландии исчерпанными.

14 февраля Белый дом опубликовал валентинку c изображением Гренландии и призвал остров «определиться с отношениями». В той же публикации была валентинка с фотографией президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время похищения в начале января 2026 года.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давос и назвал его «хромой уткой».

