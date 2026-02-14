Гренландия получила от США валентинку с предложением определиться

Белый дом опубликовал валентинку, в которой призвал Гренландию определиться

Белый дом опубликовал валентинку c изображением Гренландии и призвал остров «определиться с отношениями». Соответствующая публикация появилась в социальной сети X.

«Пришло время определиться с нашими отношениями», — говорится в открытке.

В том же посте была опубликована валентинка с фотографией президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время похищения в начале января 2026 года. «Ты захватил мое сердце», — говорится в подписи к валентинке.

9 февраля президент США Дональд Трамп в очередной раз пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть США.