11:43, 9 февраля 2026Мир

Трамп снова пошутил и присоединил к США новые территории

Трамп опубликовал карту США с Канадой, Гренландией и Венесуэлой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @realDonaldTrump / TruthSocial

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть США. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

На картинке, созданной искусственным интеллектом, европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, смотрят на изображение, пока Трамп демонстрирует захваченную территорию.

Американский лидер поделился этим изображение на своей странице в социальной сети Truth Social, но не сопроводил пост текстом.

Ранее глава Белого дома уже показывал карты, где Канада является частью США. Отмечается, что Трамп предлагал Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

