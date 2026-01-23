Трамп раскритиковал одного губернатора и назвал его «хромой уткой»

Трамп: Губернатор Калифорнии Ньюсом выставил себя на посмешище в Давосе

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давос и назвал его «хромой уткой». Пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Ньюсом не должен был находиться на форуме и требовать внимания от иностранных лидеров, позоря страну.

«Он выставил себя на посмешище, и все, включая его сотрудников, это знают!», — добавил президент США.

Ньюсом на саммите в Давосе всячески критиковал Трампа и проводимую им политику. Кроме того, губернатор Калифорнии находится в лидерах списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года.

