09:00, 23 января 2026

Трамп раскритиковал одного губернатора и назвал его «хромой уткой»

Трамп: Губернатор Калифорнии Ньюсом выставил себя на посмешище в Давосе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давос и назвал его «хромой уткой». Пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Ньюсом не должен был находиться на форуме и требовать внимания от иностранных лидеров, позоря страну.

«Он выставил себя на посмешище, и все, включая его сотрудников, это знают!», — добавил президент США.

Ньюсом на саммите в Давосе всячески критиковал Трампа и проводимую им политику. Кроме того, губернатор Калифорнии находится в лидерах списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года.

Ранее Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с очередным мрачным посланием.

