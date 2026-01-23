Реклама

Трамп обратился к Зеленскому с новым мрачным посланием

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с РФ об урегулировании. К такому выводу пришел президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — высказался глава Белого дома.

Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине. В частности, Москва участвует в обсуждении предложенного США мирного плана.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что достижение мирного соглашения по Украине продолжают блокировать все те же самые вопросы, которые тормозили переговоры весь последний год. Также политик в очередной раз отметил, что конфликт начался по вине его предшественника на посту президента — Джо Байдена.

До этого глава Белого дома выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

