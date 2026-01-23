Трамп заявил о желании Путина заключить мирное соглашение

Трамп: Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», — подчеркнул глава Белого дома.

Вечером 22 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер начали встречу с Владимиром Путиным.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев рассказал, что президент России Владимир Путин сделал гроссмейстерский ход, предложив внести один миллиард долларов из замороженных российских активов в Совет мира.