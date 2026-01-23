Реклама

Трамп назвал очень интересным одно предложение Путина

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера Владимира Путина направить один миллиард долларов в Совет мира для поддержки палестинского народа очень интересным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень интересно», — сказал Трамп журналистам, комментируя предложение российского коллеги.

Ранее Путин заявил, что Россия готова направить один миллиард долларов в Совет мира. «Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направив эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины», — пояснил президент России.

