Трамп назвал очень интересным одно предложение Путина

Трамп назвал предложение Путина направить $1 млрд в Совет мира очень интересным

Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера Владимира Путина направить один миллиард долларов в Совет мира для поддержки палестинского народа очень интересным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень интересно», — сказал Трамп журналистам, комментируя предложение российского коллеги.

Ранее Путин заявил, что Россия готова направить один миллиард долларов в Совет мира. «Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направив эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины», — пояснил президент России.