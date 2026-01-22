Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 22 января 2026Мир

«Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Россия готова направить один миллиард долларов в Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле с палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

«Мы готовы направить один миллиард долларов в новую структуру — Совет мира. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направив эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины», — пояснил президент РФ.

Аббас, в свою очередь, отметил, что Россия исторически поддерживает Палестину, а ее финансовая поддержка имеет «большое значение» для государства.

Путин и Аббас (слева), 22 января 2026 года, Москва

Путин и Аббас (слева), 22 января 2026 года, Москва

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин раскрыл, где возьмет деньги

Российский лидер также сообщил, что взнос в Совет мира, который пойдет прежде всего на поддержку Палестины, возможен «из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации». По его словам, Москва и Вашингтон ранее уже обсуждали такой вариант развития событий.

При этом, уточнил глава государства, эту тему среди прочих он еще раз обсудит на встрече со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, которая состоится вечером в четверг, 22 января, в Кремле.

И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве

Владимир Путинпрезидент России

Трамп лично пригласил Путина в Совет мира

Американский лидер объявил о создании Совета мира в пятницу, 16 января, начав тем самым реализацию плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, представленного во второй половине 2025 года. Изначально предполагалось, что новая структура будет заниматься исключительно восстановлением сектора Газа, однако в хартии организации зафиксированы гораздо более широкие задачи. Предполагается, что каждая страна в Совете мира будет иметь один голос, а решения будут приниматься большинством голосов. При этом все они подлежат утверждению председателем — Трампом.

22 января он и представители стран-участниц Совета мира подписали устав организации. Среди них были в том числе четыре постсоветских лидера: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Церемония прошла на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Устав официально вступил в силу, и с этого момента Совет мира является официально учрежденной международной организацией

Кэролайн Левиттпресс-секретарь Белого дома

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Трамп направил приглашения для участия стран в организации 58 мировым лидерам. Среди них в том числе — Путин.

Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть

Дональд Трамппрезидент США

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна отметила, что приглашение президента России в состав Совета мира невероятно важно. «Факт приглашения президентом [США Дональдом Трампом] президента Путина в состав Совета мира на самом деле невероятно важен, потому что он сказал, что это будет один из самых мощных институтов», — заявила она.

Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира. Путин сообщил, что российская сторона получила личное обращение Трампа. Также президент России напомнил, что Москва всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия по укреплению международной стабильности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok