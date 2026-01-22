Россия готова направить один миллиард долларов в Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле с палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

«Мы готовы направить один миллиард долларов в новую структуру — Совет мира. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направив эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины», — пояснил президент РФ.

Аббас, в свою очередь, отметил, что Россия исторически поддерживает Палестину, а ее финансовая поддержка имеет «большое значение» для государства.

Путин и Аббас (слева), 22 января 2026 года, Москва Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин раскрыл, где возьмет деньги

Российский лидер также сообщил, что взнос в Совет мира, который пойдет прежде всего на поддержку Палестины, возможен «из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации». По его словам, Москва и Вашингтон ранее уже обсуждали такой вариант развития событий.

При этом, уточнил глава государства, эту тему среди прочих он еще раз обсудит на встрече со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, которая состоится вечером в четверг, 22 января, в Кремле.

И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве Владимир Путин президент России

Трамп лично пригласил Путина в Совет мира

Американский лидер объявил о создании Совета мира в пятницу, 16 января, начав тем самым реализацию плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, представленного во второй половине 2025 года. Изначально предполагалось, что новая структура будет заниматься исключительно восстановлением сектора Газа, однако в хартии организации зафиксированы гораздо более широкие задачи. Предполагается, что каждая страна в Совете мира будет иметь один голос, а решения будут приниматься большинством голосов. При этом все они подлежат утверждению председателем — Трампом.

22 января он и представители стран-участниц Совета мира подписали устав организации. Среди них были в том числе четыре постсоветских лидера: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Церемония прошла на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Устав официально вступил в силу, и с этого момента Совет мира является официально учрежденной международной организацией Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Трамп направил приглашения для участия стран в организации 58 мировым лидерам. Среди них в том числе — Путин.

Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть Дональд Трамп президент США

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна отметила, что приглашение президента России в состав Совета мира невероятно важно. «Факт приглашения президентом [США Дональдом Трампом] президента Путина в состав Совета мира на самом деле невероятно важен, потому что он сказал, что это будет один из самых мощных институтов», — заявила она.

Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу за приглашение войти в Совет мира. Путин сообщил, что российская сторона получила личное обращение Трампа. Также президент России напомнил, что Москва всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия по укреплению международной стабильности.