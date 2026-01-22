Реклама

Путин согласился направить 1 миллиард в «Совет мира» Трампа

Путин: Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» ради Палестины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия готова направить 1 миллиард долларов в «Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом, чтобы поддержать народ Палестины. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

«Мы готовы направить 1 млрд долларов в новую структуру — "Совет мира". Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направив эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины», — отметил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что вопрос использования российских замороженных активов для «Совета мира» уже ранее обсуждался с американской стороной.

В свою очередь, Аббас заявил, что Россия исторически поддерживает Палестину, а ее финансовая поддержка имеет «большое значение».

Ранее Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в «Совет мира». Он отметил, что Россия готова направить в новую организацию один миллиард долларов из активов, замороженных предыдущей американской администрацией.

