Путин поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира»

Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в «Совет мира»

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за приглашение войти в «Совет мира». Выступление главы государства опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Путин рассказал, что российская сторона получила личное обращение Трампа. Москва даст ответ после того, как МИД РФ изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. Он отметил, что Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия по укреплению международной стабильности.

Ранее в состав «Совета мира» по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа вошел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политик направил американскому лидеру ответное письмо, в котором выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

Также в совет вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, а также глава Всемирного банка Аджай Банга.