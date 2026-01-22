Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса. Об этом он рассказал на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — указал он. Уиткофф уточнил, что договоренность может быть достигнута при наличии политической воли России и Украины.
Если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим
Спецпосланник Трампа прибудет в Москву для встречи с Путиным
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
И состоится их встреча с [президентом России Владимиром] Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам
При этом официальный представитель Кремля отказался комментировать нынешнюю стадию переговоров с США по урегулированию конфликта, особенно накануне встречи Путина и Уиткоффа. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия американской стороны и, в частности, президента США Дональда Трампа на мирном треке по Украине.
Уиткофф оценил переговорный процесс
Спецпосланник Трампа, в свою очередь, заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс. По его словам, стороны сейчас находятся на завершающем этапе.
В начале этого процесса было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии
Политик добавил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Также Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву. «Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что это важно, чтобы мы поехали туда», — сказал он на поляках ВЭФ в Давосе.
После визита в Москву спецпосланник Трампа отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию конфликта на Украине на уровне рабочих групп.
В России объяснили слова Уиткоффа о завершающей стадии конфликта на Украине
Политолог-американист Малек Дудаков оценил слова спецпосланника американского лидера о завершающей стадии конфликта на Украине. По его мнению, такое мнение может быть правдивым.
Эксперт напомнил, что на протяжении многих месяцев Уиткофф заявляет о том, что «осталось совсем немного до завершения переговорного процесса по Украине и уже 90 процентов вопросов в итоговом мирном плане согласовано». По словам Дудакова, можно предположить, что это правда.
Просто эти последние 10 процентов, скорее всего, — два-три пункта самые ключевые. Они как раз больше всего противоречий и вызывают
Политолог предположил, что эти пункты касаются вывода украинских войск с территории Донбасса, вопроса о нейтральном статусе Украины по итогам конфликта и сокращения численности Вооруженных сил Украины.