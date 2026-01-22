Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 22 января 2026Мир

«Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

Уиткофф: Урегулирование по Украине свелось буквально к одному вопросу
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса. Об этом он рассказал на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — указал он. Уиткофф уточнил, что договоренность может быть достигнута при наличии политической воли России и Украины.

Если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим

Стив Уиткоффспециальный посланник президента США
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф

Фото: Romina Amato / Reuters

Спецпосланник Трампа прибудет в Москву для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И состоится их встреча с [президентом России Владимиром] Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

При этом официальный представитель Кремля отказался комментировать нынешнюю стадию переговоров с США по урегулированию конфликта, особенно накануне встречи Путина и Уиткоффа. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия американской стороны и, в частности, президента США Дональда Трампа на мирном треке по Украине.

Материалы по теме:
Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку
Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку
15 января 2026
Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов
Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов
19 января 2026
«Мы продвинулись на 90 процентов». Спецпосланник и зять Трампа срочно летят в Москву на переговоры с Путиным по Украине
«Мы продвинулись на 90 процентов». Спецпосланник и зять Трампа срочно летят в Москву на переговоры с Путиным по Украине
21 января 2026

Уиткофф оценил переговорный процесс

Спецпосланник Трампа, в свою очередь, заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс. По его словам, стороны сейчас находятся на завершающем этапе.

В начале этого процесса было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии

Стив Уиткоффспециальный посланник президента США

Политик добавил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Также Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву. «Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что это важно, чтобы мы поехали туда», — сказал он на поляках ВЭФ в Давосе.

После визита в Москву спецпосланник Трампа отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию конфликта на Украине на уровне рабочих групп.

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В России объяснили слова Уиткоффа о завершающей стадии конфликта на Украине

Политолог-американист Малек Дудаков оценил слова спецпосланника американского лидера о завершающей стадии конфликта на Украине. По его мнению, такое мнение может быть правдивым.

Эксперт напомнил, что на протяжении многих месяцев Уиткофф заявляет о том, что «осталось совсем немного до завершения переговорного процесса по Украине и уже 90 процентов вопросов в итоговом мирном плане согласовано». По словам Дудакова, можно предположить, что это правда.

Просто эти последние 10 процентов, скорее всего, — два-три пункта самые ключевые. Они как раз больше всего противоречий и вызывают

Малек Дудаковполитолог-американист

Политолог предположил, что эти пункты касаются вывода украинских войск с территории Донбасса, вопроса о нейтральном статусе Украины по итогам конфликта и сокращения численности Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев

    Лукашенко призвал «делать все самим»

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok