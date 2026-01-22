«Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

Уиткофф: Урегулирование по Украине свелось буквально к одному вопросу

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса. Об этом он рассказал на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — указал он. Уиткофф уточнил, что договоренность может быть достигнута при наличии политической воли России и Украины.

Если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим Стив Уиткофф специальный посланник президента США

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф Фото: Romina Amato / Reuters

Спецпосланник Трампа прибудет в Москву для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И состоится их встреча с [президентом России Владимиром] Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

При этом официальный представитель Кремля отказался комментировать нынешнюю стадию переговоров с США по урегулированию конфликта, особенно накануне встречи Путина и Уиткоффа. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия американской стороны и, в частности, президента США Дональда Трампа на мирном треке по Украине.

Уиткофф оценил переговорный процесс

Спецпосланник Трампа, в свою очередь, заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс. По его словам, стороны сейчас находятся на завершающем этапе.

В начале этого процесса было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии Стив Уиткофф специальный посланник президента США

Политик добавил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Также Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву. «Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что это важно, чтобы мы поехали туда», — сказал он на поляках ВЭФ в Давосе.

После визита в Москву спецпосланник Трампа отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию конфликта на Украине на уровне рабочих групп.

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В России объяснили слова Уиткоффа о завершающей стадии конфликта на Украине

Политолог-американист Малек Дудаков оценил слова спецпосланника американского лидера о завершающей стадии конфликта на Украине. По его мнению, такое мнение может быть правдивым.

Эксперт напомнил, что на протяжении многих месяцев Уиткофф заявляет о том, что «осталось совсем немного до завершения переговорного процесса по Украине и уже 90 процентов вопросов в итоговом мирном плане согласовано». По словам Дудакова, можно предположить, что это правда.

Просто эти последние 10 процентов, скорее всего, — два-три пункта самые ключевые. Они как раз больше всего противоречий и вызывают Малек Дудаков политолог-американист

Политолог предположил, что эти пункты касаются вывода украинских войск с территории Донбасса, вопроса о нейтральном статусе Украины по итогам конфликта и сокращения численности Вооруженных сил Украины.