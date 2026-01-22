Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

Песков: Не комментируем прееговоры с США перед встречей Путина и Уиткоффа

Кремль не будет комментировать нынешнюю стадию переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине, особенно накануне встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника его американского коллеги Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия американской стороны и, в частности, президента США Дональда Трампа на мирном треке по Украине.

Ранее Песков рассказал, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера.