12:04, 22 января 2026Мир

Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

Песков: Не комментируем прееговоры с США перед встречей Путина и Уиткоффа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Кремль не будет комментировать нынешнюю стадию переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине, особенно накануне встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника его американского коллеги Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия американской стороны и, в частности, президента США Дональда Трампа на мирном треке по Украине.

Ранее Песков рассказал, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера.

