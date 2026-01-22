Слова Уиткоффа о завершающей стадии конфликта на Украине объяснили

Дудаков: В мирном соглашении по Украине остаются два-три ключевых пункта

Оценка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что конфликт на Украине находится на завершающей стадии может быть правдива, но в мирном соглашении есть два-три ключевых пункта, решить которые пока не получается, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нужно понимать, что от Стива Уиткоффа мы на протяжении многих месяцев слышим о том, что осталось совсем немного до завершения переговорного процесса по Украине и уже 90 процентов вопросов в итоговом мирном плане согласовано. И даже теоретически можно предположить, что так оно и есть. Просто эти последние 10 процентов, скорее всего, — два-три пункта самые ключевые. Они как раз больше всего противоречий и вызывают», — сказал Дудаков.

По его мнению, эти пункты касаются вывода украинских войск с территории Донбасса, вопроса о нейтральном статусе Украины по итогам конфликта и сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Уиткофф заявил о том, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс, стороны сейчас находятся на завершающем этапе. Он отметил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.