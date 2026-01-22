Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

Уиткофф после Москвы отправится в Абу-Даби для контактов по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после визита в Москву отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию конфликта на Украине на уровне рабочих групп. Об этом сообщает ТАСС.

«Это важная информация, потому что в Абу-Даби будут функционировать рабочие группы, военные с военными, будут обсуждаться вопросы [экономического] процветания», — отметил он.

Ранее Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса. По словам спецпосланника США, это свидетельствует о том, что ситуация разрешима.

Уиткофф также рассказал, что в переговорах был достигнут большой прогресс, стороны сейчас находятся на завершающем этапе урегулирования украинского конфликта.