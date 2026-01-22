Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 22 января 2026Мир

Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

Уиткофф после Москвы отправится в Абу-Даби для контактов по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после визита в Москву отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию конфликта на Украине на уровне рабочих групп. Об этом сообщает ТАСС.

«Это важная информация, потому что в Абу-Даби будут функционировать рабочие группы, военные с военными, будут обсуждаться вопросы [экономического] процветания», — отметил он.

Ранее Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса. По словам спецпосланника США, это свидетельствует о том, что ситуация разрешима.

Уиткофф также рассказал, что в переговорах был достигнут большой прогресс, стороны сейчас находятся на завершающем этапе урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

    Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео

    Уволенный из московской фирмы россиянин нашел способ отомстить

    Страна БРИКС довела импорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

    Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

    Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

    Напавший на российскую школу подросток пострадал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok