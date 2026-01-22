Совет мира учрежден

В Давосе учрежден Совет мира с участием 20 стран

Во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Трансляцию подписания устава организации вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Устав организации был подписан президентом США Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.

О желании присоединиться к Совету мира заявляли и другие государства. Приглашение в организацию получили порядка 60 стран. В частности, интерес к вступлению в совет проявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что станет председателем созданного им Совета мира для курирования плана по Газе.