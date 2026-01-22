Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:56, 22 января 2026Мир

Совет мира учрежден

В Давосе учрежден Совет мира с участием 20 стран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Трансляцию подписания устава организации вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Устав организации был подписан президентом США Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.

О желании присоединиться к Совету мира заявляли и другие государства. Приглашение в организацию получили порядка 60 стран. В частности, интерес к вступлению в совет проявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что станет председателем созданного им Совета мира для курирования плана по Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Лукашенко рассказал о назначении министром финансов «денежного человека»

    Обокравший мать своей сожительницы на 13 миллионов рублей россиянин раскрыл себя

    В Москве резко потеплеет

    Российские коммунальщики развели костер в трубе с собакой и щенками

    ЕП отклонил резолюцию о недоверии фон дер Ляйен

    Популярную в России ягоду связали с замедлением процессов старения

    Путин соберет совещание из-за отставания в электронной промышленности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok