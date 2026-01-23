Трамп назвал причину блокировки мирного соглашения по Украине

Трамп: Сделку по Украине блокируют все те же вопросы, что и весь последний год

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о том, что достижение мирного соглашения по Украине продолжают блокировать все те же самые вопросы, которые тормозили переговоры весь последний год, пишет ТАСС.

Однако на вопрос, что конкретно стало основным препятствием для заключения сделки, Трамп, возвращаясь из Цюриха в Вашингтон после участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечать не стал.

Но американский лидер в очередной раз отметил, что конфликт начался по вине его предшественника на посту президента — Джо Байдена.

«Это война Байдена. Это война, которой никогда не должно было случиться», — заключил Трамп.

Ранее президент США выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.