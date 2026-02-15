Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 15 февраля 2026Экономика

В России спрогнозировали снижение цен на жилье

Глава РСПП Шохин: Цены на жилье в России могут снизиться
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жилье в России может подешеветь и стать привлекательным для вложения средств населения. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Потому что у нас, как говорится, есть проблема: ипотека сократилась, доходы граждан тоже. Все, кто хотел инвестиционное жилье купить, наверное, купили. И сейчас надо распродавать то, что понастроили», — спрогнозировал Шохин. Он посоветовал россиянам приобрести недвижимость на пике снижения цен, поскольку она не обесценится в будущем.

Кроме того, Шохин заявил, что в 2026 году все такими же привлекательными будут оставаться депозиты. Однако он также отметил, что вложение в один из активов не гарантирует устойчивого долгосрочного дохода.

Ранее сообщалось, что в 2025 году цены на первичное жилье в России выросли на 8,7 процента в годовом выражении — это выше инфляции. Спрос на квартиры в новостройках разогнался, так как люди ожидали ужесточения условий по льготной ипотеке в июле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на заявление Рютте о победе НАТО в войне с Россией

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    В московском аэропорту ввели ограничения

    В Турции заявили о проблемах для Европы из-за нежелания прислушаться к Путину

    Политолог увидел новый дух Европы после Мюнхенской конференции

    Неизвестный напал с ножом на двух женщин в челябинском храме

    Мать Гуменника рассказала о проблемах с визой у фигуриста перед Олимпиадой

    Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым

    Зеленский поблагодарил Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok