В ЦБ раскрыли темпы подорожания жилья России

Глава ЦБ Набиуллина: Цены на первичное жилье в России выросли выше инфляции

В 2025 году цены на первичное жилье в России выросли на 8,7 процента в годовом выражении — это выше инфляции. Темпы подорожания квартир в новостройках раскрыла глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

По словам главы финансового регулятора, спрос на этот тип жилья разогнался, так как люди ожидали ужесточения условий по льготной ипотеке в июле.

«Мы видели активизацию спроса, и такая активизация спроса на жилищные кредиты — она раньше была недлительной. Думаем, что и сейчас будет не очень длительной», — заключила Набиуллина.

Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента годовых, таким образом сохранив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). При этом Набиуллина ожидает, что к 2027 году показатель может снизиться до 8-9 процентов годовых.