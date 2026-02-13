Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:40, 13 февраля 2026Экономика

Набиуллина назвала сроки снижения ключевой ставки до восьми-девяти процентов

Набиуллина: ЦБ ожидает ставку на уровне 8-9 процентов в 2027 году
Вячеслав Агапов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ РФ) ожидает ставку на уровне восьми-девяти процентов в 2027 году. Сроки смягчения денежно-кредитной политики до этого уровня назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

На заседании совета директоров в пятницу, 13 февраля, ЦБ продолжил курс на снижение ключевой ставки. Соответствующий показатель снизили на 0,5 процентных пункта, до 15,5 процента годовых.

«На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. В соответствии с базовым сценарием средняя за этот год ключевая ставка составит 13,5–14,5 процента. В нашем обновленном прогнозе обеспечение устойчивого возвращения инфляции к цели потребует немного более высокой ставки в следующем году в размере 8–9 процентов», — пояснила Набиуллина.

По словам главы регулятора, в последние годы цель по инфляции не достигалась из-за проинфляционных шоков. Поэтому инфляционные ожидания населения и бизнеса закрепились на повышенных уровнях, и снижаться они будут медленно. Причиной этому стали в том числе повышенные темпы индексации регулируемых услуг и тарифов в ближайшие годы.

Как заявили в ЦБ, дальнейшее снижение ключевой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и инфляционных ожиданий, а также неизменности параметров бюджетной политики, подчеркивается в пресс-релизе. В соответствии с базовым сценарием к концу года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5-14,5 процента годовых в 2026 году.

