Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 16 февраля 2026Россия

Россия провела военную операцию в 200 километрах от Киева

ВС России провели операцию в 200 километрах от Киева и взорвали склад ГСМ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы России провели военную операцию в чуть более чем 200 километрах от Киева. Это следует из сообщения российского Министерства обороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, в операции участвовали бойцы нового рода войск — войск беспилотных систем. Удар наносился по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, в районе населенного пункта Качаново.

При ударе использовались ударные беспилотники самолетного типа, в результате удара склад был взорван. «Наши "Герани" снова в деле. В районе населенного пункта Качаново было жарко», — сообщили в оборонном ведомстве. Кадры с беспилотника-разведчика подтвердили успешное поражение цели.

Днем ранее сообщалось, что российские войска вступили в бой с элитным подразделением Генштаба ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Найден эффективный способ защиты от распространенного вида рака

    В РСТ прокомментировали сообщения о тайной съемке секс-видео с россиянами в отелях Китая

    Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

    «Вивиан» принесет москвичам еще больше снега

    Москвичей предупредили о снежном буране

    На Украине сообщили о теракте в Одессе

    В коробках «Продукты Дагестана» везли 312 килограммов кокаина из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok