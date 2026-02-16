Россия провела военную операцию в 200 километрах от Киева

ВС России провели операцию в 200 километрах от Киева и взорвали склад ГСМ

Вооруженные силы России провели военную операцию в чуть более чем 200 километрах от Киева. Это следует из сообщения российского Министерства обороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, в операции участвовали бойцы нового рода войск — войск беспилотных систем. Удар наносился по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, в районе населенного пункта Качаново.

При ударе использовались ударные беспилотники самолетного типа, в результате удара склад был взорван. «Наши "Герани" снова в деле. В районе населенного пункта Качаново было жарко», — сообщили в оборонном ведомстве. Кадры с беспилотника-разведчика подтвердили успешное поражение цели.

Днем ранее сообщалось, что российские войска вступили в бой с элитным подразделением Генштаба ВСУ.