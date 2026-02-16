Реклама

05:38, 16 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали худшие сочетания блинов и начинки на Масленицу

Биолог Лялина: Самое плохое сочетание с блинами — это жирные и сладкие начинки
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Galiyah Assan / Shutterstock / Fotodom

Самое традиционное блюдо Масленицы принято подавать с самыми разными начинками и добавками, однако есть продукты и сочетания, которые могут испортить вкус блинов и навредить здоровью, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщила, что со сладким тестом плохо сочетаются огурцы, помидоры и капуста в сыром виде. Сметана и варенье — классические начинки, но также не очень сочетаемые, добавила она.

«Идеально в качестве отдельной начинки — мед, тушеная капуста, яйцо с зеленью. Наиболее полезным будет сочетание блинов со свежими ягодами и фруктами (брусника, клюква, малина, черника, яблоки), молочными продуктами невысокой жирности, например, с нежирным творогом. Из соусов — лучше сырный, но в меру», — посоветовала Лялина.

По словам биолога, самое плохое сочетание с блинами — это сочетание жирных, сладких начинок (сгущенка, варенье, шоколадная паста) или жирного мяса (фарш, ветчина). Чистое молоко и блины, если они уже с маслом и сладкими добавками, также тяжело усваиваются, заключила эксперт.

Ранее Лялина рассказала, что молоко не является волшебным средством для мгновенной остроты ума, но его регулярное потребление полезно для поддержания нормальной работы мозга. Она сообщила, что напиток обладает сбалансированным набором нутриентов, которые могут косвенно способствовать поддержанию и улучшению когнитивных функций.

