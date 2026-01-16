Реклама

Биолог рассказала о влиянии молока на умственные способности

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Unsplash

Молоко само по себе не является волшебным средством для мгновенной остроты ума, но его регулярное потребление полезно для поддержания нормальной работы мозга, рассказала для «Ленты.ру» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Эксперт сообщила, что молоко обладает сбалансированным набором нутриентов, которые могут косвенно способствовать поддержанию и улучшению когнитивных функций. Она пояснила, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.

«Витамины группы B, особенно В12 и В2, необходимы для нормального функционирования нервной системы, они поддерживают производство энергии в мозге и улучшают когнитивные процессы. Кальций и магний важны для передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток, а жирные кислоты, которые есть в основном в цельном молоке, поддерживают структуру клеточных мембран мозга и участвуют в его развитии и функционировании», — поделилась биолог.

По словам Лялиной, натуральное молоко полезно для детей, подростков и взрослых, нуждающихся в поддержке памяти, внимания и общего когнитивного здоровья. При этом эксперт подчеркнула, что для выраженного улучшения остроты ума необходим комплексный подход: правильное питание, сон, физическая активность и умственная нагрузка.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью. Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает.

