Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

Нарколог Исаев: Попытки контролировать дозу алкоголя неэффективны

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Исаев назвал неэффективными большинство способов, с помощью которых алкоголиков пытаются заставить бросить пить. «Прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно дают обратный эффект — только усиливают сопротивление», — заявил врач.

Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает. По его словам, человек с зависимостью не в состоянии взять себя в руки и отказаться от алкоголя, так как у него деформированы система мотивации и воля. В этом случае, по мнению нарколога, преодолеть зависимость можно только при помощи специалистов и комплексной терапии.

При этом Исаев убежден, что на ранних стадиях разговоры с родственниками и друзьями могут быть полезными. Однако врач призвал вести их в момент, когда человек трезв и спокоен. «Задавайте открытые вопросы, показывающие вашу заботу и озабоченность: "Я заметил, что после употребления алкоголя у тебя случаются провалы в памяти. Это тебя беспокоит?", "Как ты сам оцениваешь свое употребление алкоголя за последний год?", "Что хорошего дает тебе алкоголь? А что плохого или что ты теряешь из-за него?"» — посоветовал эксперт варианты диалога.

Исаев также рекомендовал не спасать близкого человека от неприятностей, которые возникают из-за алкоголя. Врач объяснил, что это не помогает, а, напротив, мешает человеку осознать негативное влияние спиртного на жизнь.

Ранее директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко предупредила, что при употреблении алкоголя мозг получает мощный удар. По ее словам, это происходит потому, что именно там скапливается наибольшее количество токсичных веществ.