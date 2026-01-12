Реклама

21:02, 12 января 2026Забота о себе

Названо неочевидное воздействие алкоголя на мозг

Нарколог Клименко: Алкоголь вызывает разрушительные изменения в мозге
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко рассказала о неочевидном воздействии, которое алкоголь оказывает на мозг. Ее цитирует aif.ru.

Специалист отметила, что после употребления спиртных напитков наибольшее количество токсичных веществ концентрируется в головном мозге. Это оказывает губительное воздействие на нейроны и вызывает разрушительные изменения на клеточном уровне. Клименко указала, что если такая интоксикация становится хронической, то поражаются различные отделы головного мозга, нарушается высшая нервная деятельность и страдает психическое здоровье.

Распространенным последствием нарколог назвала алкогольную энцефалопатию. По ее словам, это дегенеративное заболевание, сопровождающееся разрушением и массовой гибелью нервных клеток. Кроме того, на фоне алкогольной интоксикации может возникнуть дефицит витамина В1, который может спровоцировать синдром Вернике-Корсакова. Клименко объяснила, что это состояние сопровождается нарушением зрения, спутанностью сознания, шаткой походкой и без лечения ведет к летальному исходу.

Врач также отметила, что алкоголь имеет и много других побочных эффектов. Так, по ее словам, регулярное употребление ведет к бессоннице, ухудшению депрессии, негативно влияет на внешность и косвенно провоцирует появление лишнего веса.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал о «правиле двух стаканов», которое помогает избежать похмелья. По его словам, чтобы хорошо себя чувствовать после употребления алкоголя, нужно во время застолья пить обычную воду перед каждым тостом.

