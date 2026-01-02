Реклама

Раскрыт способ избежать похмелья с помощью «правила двух стаканов»

Нарколог Тюрин: Избежать похмелья после застолья поможет «правило двух стаканов»
Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал россиянам о нескольких научно подтвержденных способах, которые помогут снизить риск похмелья. Способы избежать этой проблемы после застолья раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Первая рекомендация врача — за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры, например, порцию гречки, авокадо или бутерброд с красной рыбой на цельнозерновом хлебе. Нарколог объяснил, что такая еда замедлит всасывание алкоголя.

Непосредственно во время застолья Тюрин посоветовал придерживаться «правила двух стаканов». «Перед каждым тостом сделайте два больших глотка чистой негазированной воды. Алкоголь — мощный диуретик. Вы должны опережать обезвоживание, которое и вызывает львиную долю утренних мук», — объяснил нарколог.

Тюрин добавил, что рекомендуется выпивать не более одной рюмки крепкого напитка или одного бокала вина в час. При этом важно не сочетать спиртное с газировкой или энергетиками. Чтобы не перегружать печень, доктор также призвал выбирать легкие белковые закуски: нежирные сыры, запеченное мясо, морепродукты. «Избегайте тяжелых салатов с майонезом и жирного мяса — это двойной удар по поджелудочной железе, который гарантирует не просто похмелье, а жестокий "пожар" в правом боку», — предупредил врач.

После окончания застолья он рекомендовал выпить 250 миллилитров воды с щепоткой морской соли и долькой лимона и поставить стакан с таким напитком возле кровати, чтобы утолить им жажду после пробуждения.

Ранее Тюрин рассказал, как помочь близкому человеку с алкогольной зависимостью. Так, он посоветовал завести так называемый «дневник падения».

