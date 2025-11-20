Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 20 ноября 2025Забота о себе

Нарколог раскрыл способы помочь близкому с алкогольной зависимостью

Нарколог Тюрин: Помочь близкому с алкозависимостью может дневник падения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Freepik

Чтобы помочь близкому с алкогольной зависимостью, нужно показать ему, как вредная привычка влияет на семью, рассказал врач-нарколог Андрей Тюрин. Способы сделать это он раскрыл в беседе с Life.ru.

По словам Тюрина, к разговору с родственником, у которого есть алкогольная зависимость, нужно серьезно подготовиться. Врач порекомендовал составить своеобразный «дневник падения»: в него следует включить данные о долгах человека, а также свидетельства того, как алкоголизм влияет на его детей.

«Соберите эти факты. И дождитесь часа тишины — того редкого мифа, когда он трезв, подавлен и беззащитен. Тогда, без обвинений, станьте для него зеркалом. Не кричите: "Ты нас опозорил!", а покажите отражение: "Посмотри, к каким последствиям привела болезнь",» — порекомендовал Тюрин.

Материалы по теме:
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024

По словам нарколога, в конце этого разговора нужно посоветовать человеку с зависимостью вместе обратиться к специалисту. Если же он отказывается идти к врачу, нужно проявить мягкость, порекомендовать обратиться к независимому специалисту и согласиться признать свою неправоту, если нарколог не увидит никакой проблемы в его поведении.

Ранее диетолог Николь Эндрюс заявила, что всего два продукта достоверно повышают риск рака. По ее словам, такое свойство есть у алкоголя и переработанного мяса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    В ЕС рассказали о планах ослабить Россию

    В России разрешили применять две инновационные вакцины против рака

    Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    60-летняя супермодель снялась в нижнем белье и без макияжа

    Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

    Маркетплейсы предупредили о последствиях запрета программ лояльности для россиян

    Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и Купянске

    Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

    На Западе рассказали о втягивании союзника Киева в конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости