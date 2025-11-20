Нарколог раскрыл способы помочь близкому с алкогольной зависимостью

Нарколог Тюрин: Помочь близкому с алкозависимостью может дневник падения

Чтобы помочь близкому с алкогольной зависимостью, нужно показать ему, как вредная привычка влияет на семью, рассказал врач-нарколог Андрей Тюрин. Способы сделать это он раскрыл в беседе с Life.ru.

По словам Тюрина, к разговору с родственником, у которого есть алкогольная зависимость, нужно серьезно подготовиться. Врач порекомендовал составить своеобразный «дневник падения»: в него следует включить данные о долгах человека, а также свидетельства того, как алкоголизм влияет на его детей.

«Соберите эти факты. И дождитесь часа тишины — того редкого мифа, когда он трезв, подавлен и беззащитен. Тогда, без обвинений, станьте для него зеркалом. Не кричите: "Ты нас опозорил!", а покажите отражение: "Посмотри, к каким последствиям привела болезнь",» — порекомендовал Тюрин.

По словам нарколога, в конце этого разговора нужно посоветовать человеку с зависимостью вместе обратиться к специалисту. Если же он отказывается идти к врачу, нужно проявить мягкость, порекомендовать обратиться к независимому специалисту и согласиться признать свою неправоту, если нарколог не увидит никакой проблемы в его поведении.

Ранее диетолог Николь Эндрюс заявила, что всего два продукта достоверно повышают риск рака. По ее словам, такое свойство есть у алкоголя и переработанного мяса.