Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 12 ноября 2025Забота о себе

Названы достоверно повышающие риск развития рака два продукта

Диетолог Эндрюс: Алкоголь и переработанное мясо повышают риск рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Николь Эндрюс в своих социальных сетях заявила, что пища, за исключением двух продуктов, не влияет на появление и рост раковых клеток. На пост специалистки обратило внимание Daily Mirror.

Эндрюс подчеркнула, что сахар, мучные изделия, растительные масла и пищевые добавки не влияют на развитие онкологических заболеваний. Единственными продуктами, достоверно повышающими риск развития рака, она назвала алкоголь и переработанное мясо. «Переработанное мясо — это хот-доги, мясные деликатесы, сосиски, бекон, то есть все, что готово к употреблению и может долгое время храниться в холодильнике. Даже небольшое количество этих продуктов увеличивает риск рака кишечника», — объяснила диетолог.

Также Эндрюс призвала сократить потребление алкоголя, а лучше совсем от него отказаться. По ее словам, расщепляясь в организме, спиртное провоцирует как минимум семь видов рака, среди которых рак кишечника и рак молочной железы.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг распространенный миф о том, что алкоголики никогда не болеют. По его словам, люди, злоупотребляющие спиртными напитками, более восприимчивы к инфекциям и чаще болеют тяжелыми кожными заболеваниями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

    Россиянки стали чаще покупать одежду и обувь через онлайн-контент

    Аш-Шараа пообещал преследовать Асада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости