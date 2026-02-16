Реклама

В США главе евродипломатии Каллас присудили премию за «худший покерфейс»

Каллас досталась премия за «худший покерфейс» на Мюнхенской конференции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Кае Каллас присудили премию за «худший покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Подобное звание еврочиновнице дала американская газета Politico.

Как пишут авторы, Каллас не смогла скрыть скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца на конференции в Мюнхене.

«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — говорится в материале.

Каллас удостоилось от того же Politico награды за один из двух «Самых крупных споров» с Уолтцем.

Еще одним «лауреатом» стал генсек НАТО Марко Рютте — ему присудили премию за самые странные истории. Издание вспомнило, как он объяснялся, почему дал президенту США Дональду Трампу прозвище «папочка», а также его историю о «беседе» с псом на Украине.

Ранее Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обратилась к аудитории фразами из киновселенной Marvel.

