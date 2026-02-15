Реклама

Каллас заговорила словами Железного человека

Каллас заговорила о безопасности Европы и процитировала Тони Старка
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась к фразам из киновселенной Marvel. Ее слова в своем Telegram-канале приводят «Известия».

«Европейцы, общий сбор! — и позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены. Путь Европы ясен: защищать Европу, обеспечивать безопасность наших соседей и строить партнерства по всему миру», — сказала она.

Приведенную чиновницей фразу в сети часто приписывают Тони Старку — персонажу киновселенной Marvel, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она также подчеркнула, что для заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине необходимо согласие европейцев.

