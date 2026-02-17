Реклама

20:32, 17 февраля 2026

Начальник Генштаба ВСУ пришел на переговоры в Женеве в камуфляже

Начальник Генштаба ВСУ Гнатов пришел на переговоры в Женеве в камуфляжной форме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Андрей Игнатов (слева)

Андрей Игнатов (слева). Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов пришел на переговоры по урегулированию украинского кризиса в Женеве в камуфляжной военной форме. Материал публикует РИА Новости.

На размещенном кадре видно, что почти все другие участники украинской делегации предпочли классические костюмы.

Среди них — глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его заместитель Сергей Кислица.

Помимо этого, за столом переговоров в костюмах были глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, а также заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров выбрал черную водолазку и черную куртку-пиджак.

Известно, что российскую делегацию в новом раунде переговоров РФ, США и Украины возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В июле 2025 года молодежь начала готовиться к третьей мировой войне и нарядилась в камуфляж. Речь шла о тренде combat couture — «боевая мода», которая предполагала армейские ботинки, оверсайз-куртки и прочие атрибуты стиля милитари.

