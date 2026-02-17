Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 17 февраля 2026МирЭксклюзив

Раскрыта вероятная повестка переговоров в Женеве

Политолог Калачев: Политика выходит на передний план в переговорах по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Внимание трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве будет сосредоточено на политических, а не военных вопросах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Такой вывод он сделал исходя из состава российской делегации.

«Прошлые переговоры были посвящены военной теме: как прекращать огонь, как мониторить, разводить войска. Теперь в центре внимания окажется политическая повестка. Ведь если забыть о территориальных требованиях, Россия также говорит об изменении характера украинского государства, об отказе от вступления в НАТО, о законодательстве, связанном с языком, с РПЦ. Там широкий круг вопросов», — объяснил политолог.

По его словам, Россия предполагает, что после завершения конфликта Украина должна стать не просто соседом, а дружественным соседом, и состав российской делегации на переговорах указывать, что политика снова возвращается в центр угла.

«Это возвращение к Стамбулу в каком-то смысле. Когда на первом плане не военные, а политические вопросы. Россия будет требовать невозможное, чтобы получить что-то», — заключил Калачев.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве по мирному урегулированию украинского конфликта начнутся в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

    Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

    Стали известны подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию

    В подмосковном отделе уголовного розыска усовершенствовали схему подброса наркотиков

    В России жестко отреагировали на заявление Зеленского перед переговорами в Женеве

    Анна Asti назвала причину отъезда из России

    Названная в сети 40-летним мужиком звезда «Папиных дочек» раскрыла уход за внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok