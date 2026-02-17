Раскрыта вероятная повестка переговоров в Женеве

Политолог Калачев: Политика выходит на передний план в переговорах по Украине

Внимание трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве будет сосредоточено на политических, а не военных вопросах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Такой вывод он сделал исходя из состава российской делегации.

«Прошлые переговоры были посвящены военной теме: как прекращать огонь, как мониторить, разводить войска. Теперь в центре внимания окажется политическая повестка. Ведь если забыть о территориальных требованиях, Россия также говорит об изменении характера украинского государства, об отказе от вступления в НАТО, о законодательстве, связанном с языком, с РПЦ. Там широкий круг вопросов», — объяснил политолог.

По его словам, Россия предполагает, что после завершения конфликта Украина должна стать не просто соседом, а дружественным соседом, и состав российской делегации на переговорах указывать, что политика снова возвращается в центр угла.

«Это возвращение к Стамбулу в каком-то смысле. Когда на первом плане не военные, а политические вопросы. Россия будет требовать невозможное, чтобы получить что-то», — заключил Калачев.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве по мирному урегулированию украинского конфликта начнутся в 12:00 по местному времени (14:00 мск).