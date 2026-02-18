Реклама

Российские военные ликвидировали Зеленского

Военкор Кулько сообщил о ликвидации военнослужащего ВСУ Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие ликвидировали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Зеленского на славянском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Дмитрий Кулько.

Он опубликовал фотографию жетона украинского военного, которого уничтожили в селе Резниковка во время наступления.

Военкор уточнил, что однофамилец украинского президента служил в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный яр», которую прозвали «холодные ноги» за высокие потери.

Ранее украинский командир сообщил, что ВСУ несут большие потери и сталкиваются с проблемами при использовании оборудования НАТО. По его словам, в его подчинении было около 2000 человек, однако сейчас трех четвертей из них уже нет.

