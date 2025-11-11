CBC: В ВСУ заявляют о больших потерях и ненадежности оборудования НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и сталкиваются с проблемами при использовании натовского оборудования. Об этом рассказал украинский командир, чьи слова приводит телеканал CBC.

Он сообщил, что стал командиром подразделения семь месяцев назад. Как уточнил командир, за этот период в его подчинении было около 2000 человек, однако сейчас трех четвертей из них уже нет.

Он также рассказал о ненадежности используемого ВСУ оборудования стран НАТО. «Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов», — пожаловался военнослужащий.

Ранее участник спецоперации на Украине, военкор Евгений Линин раскрыл ежесуточные потери ВСУ. По его словам, украинская армия ежедневно теряет до 1500 человек личного состава.