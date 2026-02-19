Реклама

Дмитрий Певцов высказался о невесте сына словами «выгоним ее»

Актер Дмитрий Певцов заявил, что выгонит невесту сына во время первой встречи
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов заявил, что будущая невеста сына должна быть похожа на его супругу. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

Журналисты задали вопрос 18-летнему Елисею, какой должна быть его невеста. На вопрос ответил сам Певцов, который сообщил, что девушка должна быть «похожа на маму», с чем его сын согласился. «Если человек хороший, то можно и не готовить», — добавил сын артиста.

Дмитрий также с юмором ответил на вопрос, как встретит потенциальную невесту сына. «Сначала выгоним ее, конечно, а потом поглядим», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов рассказал, что России надо «дойти до пляжей Одессы». Ранее парламентарий посоветовал уехавшим из России артистам заниматься своим делом, а не «квакать» и «изливать желчь».

