16:55, 19 февраля 2026Авто

Эксперт дал автомобилистам советы на случай мощного снегопада

Ян Хайцеэр разъяснил, как водителю вести себя на дороге в снегопад
Марина Аверкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Лучшим решением автомобилистов в мощный снегопад будет отказ от поездок на личном транспорте в пользу общественного, заявил RT вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Если же необходимость все-таки вынуждает выехать на своей машине, нужно заранее позаботиться о незамерзающей жидкости в бачке омывателя и обязательном наличии щетки. В условиях снегопада эксперт рекомендует водителям держать увеличенную дистанцию и полностью исключить резкие маневры.

«Тех, кто куда-то спешит, нужно пропускать. Не вступать с ними в противоборство, чтобы доехать до места без происшествий и сохранить свой автомобиль», — подчеркнул он.

Довольно распространенную среди российских водителей привычку включать «аварийку» при ухудшении видимости, включая снегопад, Хайцеэр считает сомнительной практикой. «Надо не забывать, что есть противотуманные фары. У нас люди часто не используют их по назначению. В такой снегопад, когда видимость ухудшается, нужно их включать как спереди, так и сзади», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что по средней стоимости автомобили в России вошли в пятерку самых дорогих в мире, обогнав Германию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

