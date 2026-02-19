Автомобили в России оказались в пятерке самых дорогих в мире

Аналитик Целиков: Средняя цена новой машины в РФ превысила 45 тысяч долларов

За период с 2022 по 2026 год средняя цена нового легкового автомобиля в России выросла на 46 процентов. Если четыре года назад для покупки машины россиянам требовалось в среднем 2,4 миллиона рублей, то теперь — 3,5 миллиона. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергея Целиков.

По словам эксперта, темпы роста цен на новые автомобили на российском рынке значительно опередили многие мировые показатели, что позволило занять пятое место в рейтинге самых дорогих.

Таким образом, средний ценник на машины превысил 45 тысяч в пересчете на американские доллары (с учетом курса февраля в пределах 76-78 рублей), отметил он. «Сравнивая этот показатель с другими странами, видно, что автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире. Но есть и дороже», — подчеркнул Целиков.

Самая высокая ориентировочная средняя цена на личный транспорт оказалась в Канаде — 62 тысячи долларов (около 4,7 миллиона рублей). Следом в рейтинге аналитика расположилась Великобритания — 61 тысяча долларов. Далее идут США (52 тысячи долларов / 3,9 миллиона рублей) и Израиль (50 тысяч долларов). Замыкает пятерку Россия, обогнав Германию (40 тысяч долларов / около 3 миллионов рублей) и Австралию (35 тысяч долларов / около 2,7 миллиона).

Значительно доступнее рынки Азии. Так, в Южной Корее средняя цена остановилась на отметке 30 тысяч долларов, а в Китае и Японии она составляет около 22,5 тысячи (около 1,7 миллиона рублей) и 22,4 тысячи долларов соответственно . Абсолютным лидером по доступности оказалась Индия, где новую машину можно приобрести в среднем за 11 тысяч долларов (около 840 тысяч рублей).

«Средневзвешенные цены в значительной степени определяются структурой рынка. А она по разным странам мира сильно отличается», — объясняет эксперт. Так, в США и Канаде высокая стоимость обусловлена преобладанием крупных внедорожников и пикапов — более 50 процентов всех продаж. В Великобритании — высокая концентрация премиальных брендов и сильный курс фунта стерлингов. Израиль отличается высокими ввозными пошлинами.

«Низкие цены в Китае определяются высочайшей конкуренцией и ценовыми войнами. В Японии и Индии очень высока доля компактных автомобилей», — констатирует Целиков. В случае с Россией основным фактором высоких цен на новые легковые машины выступает тарифная политика. «При импорте или крупноузловой сборке цена возрастает в среднем в два раза», — подытожил он.

Ранее российские владельцы китайского внедорожника Tank 300 рассказали, что им не нравится в машине.