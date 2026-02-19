Названы главные недостатки внедорожника Tank

Российские владельцы китайского Tank 300 рассказали, что им не нравится в машине

Эксплуатация китайского внедорожника Tank 300 принесла российским владельцам не только удовольствие, но и ряд специфических проблем. «Лента.ру» изучила отзывы обладателей машины на портале Auto.ru и выяснила, что им не нравится в автомобиле.

Пользователь Антон отметил, что по трассе автомобиль комфортно идет до 120 километров в час, а после… двухлитровый турбомотор уже не выдает былой «бодрости». В городском цикле владелец столкнулся с постоянным расходом в 14–15 литров, который зимой возрастал до 16 литров.

Другой обладатель внедорожника Tank 300 по имени Павел за год преодолел 20 тысяч километров. Его вполне устроила динамика, а проходимость машины он назвал вне конкуренции. Единственным неудобством, по его мнению, стал небольшой объем багажного отделения, однако имеющегося пространства ему вполне хватает для повседневных нужд.

Развернутый отзыв оставил Александр. Пробег машины на тот момент достиг 25 тысяч километров. Главным «расходником» для него стало лобовое стекло. Первый скол образовался на пробеге менее тысячи километров. В итоге за год стекло пришлось менять дважды по каско. Настоящим испытанием стало ДТП (пробег 1300 километров). «Стоял на Т-образном перекрестке на второстепенной дороге. На главной дороге столкнулись две фуры, одну из них понесло по касательной в мою сторону. В итоге, стоявший впереди автомобиль Honda улетел в кювет с тотальными повреждениями, а Tank оказался крепким и остановил эту фуру. Чудом машина осталась на ходу. Очень переживал, что запчасти будет не найти, но после согласования со страховой за месяц нашлись детали и машину восстановили», — пишет автовладелец.

Также серьезное раздражение у него вызвала работа электроники. «Только в процессе эксплуатации узнал, что муфта после 80 километров в час перестает работать, и авто становится заднеприводным», — указал Александр. Кроме того, после использования пониженной передачи система курсовой устойчивости автоматически не активируется, что не отображается на дисплее. Раздражало и самопроизвольное подключение телефона к мультимедиа при открытии машины — начинала играть музыка. «Не нравится прибавлять и убавлять температуру климат-контроля через сенсор, кнопкой можно регулировать только водительскую сторону. Вообще климат работает неудовлетворительно», — отметил он.

Что касается расхода топлива, то у Александра на трассе он составляет 12 литров, в городе может доходить и до 16.

«Стоимость дилерского обслуживания меня беспокоит на данный момент более всего», — продолжает обладатель Tank 300. В отзыве он указал, что третье техническое обслуживание обойдется в 40–50 тысяч рублей, а шестое — почти сто тысяч. «Скорее всего, у дилера обслуживаться весь период эксплуатации не буду», — подытожил он.

