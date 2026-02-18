Вице-президент НАС раскритиковал идею нового автомобильного налога

Автоэксперт Шапарин предложил обложить налогами драгоценности вместо машин

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратил внимание на концентрацию налоговой нагрузки, которую испытывают российские автомобилисты. Он предложил рассмотреть и другие группы потребителей для новых сборов, пишут «Известия».

«Автомобилисты уже платят последовательно утилизационный сбор, НДС, транспортный налог, в том числе налог на роскошь для дорогих авто, более 60 процентов от цены топлива составляют разные платежи в пользу бюджета», — напомнил Шапарин, комментируя очередную инициативу депутатов, касающуюся нового налога на люксовые автомобили.

«Каждый автомобиль — генератор денег для бюджета, и автомобилизации надо всемерно содействовать. Если заменить в предлагаемом списке автомобили на часы или драгоценности стоимостью больше миллиона рублей, установив на них НДС в размере 50 процентов, государство получит существенно больше средств», — считает эксперт.

Он добавил, что траты автомобилистов гораздо шире. Сюда же относится налог на добавленную стоимость, заложенный в цену запасных частей, расходы на пользование парковочными пространствами, проезд по платным трассам, а также обсуждаемая перспективная плата за въезд в крупные города.

Ранее стало известно, что группа парламентариев готовится внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий корректировку Налогового кодекса Российской Федерации. Речь об обязательном разовом налоге на машины, стоимость которых превышает 20 миллионов рублей. Также в список попали катера, яхты, самолеты и вертолеты стоимостью от 50 миллионов. Величина ставки будет варьироваться от одного до четырех процентов от итоговой цены покупки.

Российский бюджет сможет ежегодно пополняться дополнительными четырьмя миллиардами рублей после введения разового налога на роскошные автомобили. Так прокомментировал инициативу депутатов руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.