Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
19:43, 18 февраля 2026Авто

Вице-президент НАС раскритиковал идею нового автомобильного налога

Автоэксперт Шапарин предложил обложить налогами драгоценности вместо машин
Марина Аверкина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратил внимание на концентрацию налоговой нагрузки, которую испытывают российские автомобилисты. Он предложил рассмотреть и другие группы потребителей для новых сборов, пишут «Известия».

«Автомобилисты уже платят последовательно утилизационный сбор, НДС, транспортный налог, в том числе налог на роскошь для дорогих авто, более 60 процентов от цены топлива составляют разные платежи в пользу бюджета», — напомнил Шапарин, комментируя очередную инициативу депутатов, касающуюся нового налога на люксовые автомобили.

«Каждый автомобиль — генератор денег для бюджета, и автомобилизации надо всемерно содействовать. Если заменить в предлагаемом списке автомобили на часы или драгоценности стоимостью больше миллиона рублей, установив на них НДС в размере 50 процентов, государство получит существенно больше средств», — считает эксперт.

Материалы по теме:
Какие бывают категории водительских прав? Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
Какие бывают категории водительских прав?Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
17 декабря 2025
День ГАИ в России: история и традиции праздника. Какого числа в 2026 году в России отмечают День ГИБДД (ГАИ)?
День ГАИ в России: история и традиции праздника.Какого числа в 2026 году в России отмечают День ГИБДД (ГАИ)?
27 декабря 2025

Он добавил, что траты автомобилистов гораздо шире. Сюда же относится налог на добавленную стоимость, заложенный в цену запасных частей, расходы на пользование парковочными пространствами, проезд по платным трассам, а также обсуждаемая перспективная плата за въезд в крупные города.

Ранее стало известно, что группа парламентариев готовится внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий корректировку Налогового кодекса Российской Федерации. Речь об обязательном разовом налоге на машины, стоимость которых превышает 20 миллионов рублей. Также в список попали катера, яхты, самолеты и вертолеты стоимостью от 50 миллионов. Величина ставки будет варьироваться от одного до четырех процентов от итоговой цены покупки.

Российский бюджет сможет ежегодно пополняться дополнительными четырьмя миллиардами рублей после введения разового налога на роскошные автомобили. Так прокомментировал инициативу депутатов руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В МИД Украины политику Венгрии и Словакии сравнили с наркоманией

    В МИД отреагировали на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

    Стало известно о внезапной смерти новорожденной на плановом приеме в поликлинике

    Инфляция в России перестала ускоряться

    Волочкова заявила о желании родить от молодого партнера

    Вице-президент НАС раскритиковал идею нового автомобильного налога

    В сети удивились танцам рэпера Navai на тренировке со словами «все в порядке?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok