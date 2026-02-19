Реклама

Экономика
15:03, 19 февраля 2026Экономика

Незаконность повышения тарифов на ЖКХ в России объяснили

Юрист Крохин: Рост тарифов даже из-за НДС требует решения общего собрания
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В начале года россияне массово столкнулись с повышением тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). В чем неправы управляющие компании, «Общественной Службе Новостей» объяснил председатель жилищного Союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.

Счета за коммунальные услуги выросли в связи с повышением НДС. Правительство утвердило новый лимит дохода, при котором организация освобождается от оплаты налога, он составил 20 миллионов рублей. В результате большая часть управляющих компаний автоматически попала в категорию плательщиков. Увеличение коммунальных тарифов, согласно действующему законодательству, должно обсуждаться на общем собрании собственников. Однако в этот раз УК решили воздержаться от голосования. «Некоторые УК повысили тариф автоматически, мотивируя тем, что раз налоговое законодательство обязательное, и налогообложение идет именно на граждан-потребителей, то это не требует решения общего собрания, потому что это налоговый вопрос», — рассудил юрист.

В споре между обслуживающими организациями и гражданами суды встали на сторону последних. Теперь коммунальщиков вынуждают производить перерасчет стоимости услуг, поскольку повышение платы за содержание и ремонт дома должны согласовываться с его собственниками. Сложившуюся ситуацию с поборами за «коммуналку» Крохин назвал недоработкой Минстроя.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) распорядились проверить тарифы на ЖКУ на предмет экономической обоснованности. В ведомстве пояснили, что изменения коснулись исключительно налогообложения, а размер тарифов должен пересматриваться в отдельном порядке.

