17:10, 10 февраля 2026Экономика

ФАС проверит тарифы на «коммуналку» после жалоб россиян

ФАС проверит тарифы на ЖКУ на предмет экономической обоснованности
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности после жалоб россиян. Уточняется, что речь идет о тепло-, электро-, водо- и газоснабжении, а также водоотведении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС напомнили, что с начала 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилась на два процента, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг. При этом, уточнили в ведомстве, это происходит без полного учета повышения — всего на 1,7 процента. «Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно», — указали в ФАС.

В то же время в ведомстве обратили внимание на сообщения средств массовой информации и обращения граждан о росте тарифов выше указанного показателя. В связи с этим служба решила провести проверки.

Сообщается, что проверки на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы, уже проводятся в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также плановые проверки пройдут в Сахалинской и Псковской областях и Республике Удмуртия. Кроме того, в течение года пройдут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ранее россияне пожаловались на счета за жилищно-коммунальные услуги, выросшие вдвое после индексации. Жалобы поступали от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

