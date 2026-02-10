ФАС проверит тарифы на «коммуналку» после жалоб россиян

ФАС проверит тарифы на ЖКУ на предмет экономической обоснованности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности после жалоб россиян. Уточняется, что речь идет о тепло-, электро-, водо- и газоснабжении, а также водоотведении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС напомнили, что с начала 2026 года базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилась на два процента, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг. При этом, уточнили в ведомстве, это происходит без полного учета повышения — всего на 1,7 процента. «Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно», — указали в ФАС.

В то же время в ведомстве обратили внимание на сообщения средств массовой информации и обращения граждан о росте тарифов выше указанного показателя. В связи с этим служба решила провести проверки.

Сообщается, что проверки на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы, уже проводятся в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также плановые проверки пройдут в Сахалинской и Псковской областях и Республике Удмуртия. Кроме того, в течение года пройдут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ранее россияне пожаловались на счета за жилищно-коммунальные услуги, выросшие вдвое после индексации. Жалобы поступали от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области.