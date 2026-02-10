Россияне пожаловались на выросшие вдвое счета за ЖКУ

Россияне пожаловались на выросшие вдвое после индексации счета за ЖКУ

Россияне пожаловались на счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), выросшие вдвое после индексации. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Так, потребители из Каменска-Шахтинскго рассказали, что в январе получили квитанцию на 14 тысяч рублей за квартиру площадью 109 квадратных метров и 13 тысяч рублей за квартиру в 63 «квадрата», а потребители из подмосковного Одинцова — квитанцию на 19 тысяч за двухкомнатную квартиру против 11 тысяч рублей до повышения тарифов.

С 1 января 2026 года тарифы ЖКХ в среднем по России выросли на 1,7 процента. Второе и более значительное повышение ожидается в октябре. Сильнее всего стоимость услуг увеличится в Ставропольском крае — на 22 процента, в Дагестане — на 19,7 процента и в Тамбовской области — на 17,5 процента. В Москве рост составит 15 процентов, а в Санкт-Петербурге — 14,6 процента.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева напомнила, что россияне могут потребовать перерасчет, если ЖКУ были оказаны некачественно. В первую очередь признаком некачественно оказанных услуг являются перебои в подаче ресурсов.