Россиян научили делать перерасчет за ЖКУ

Депутат Разворотнева: При некачественных ЖКУ можно сделать перерасчет

Если жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) была оказаны некачественно, пользователь может попросить перерасчет. О том, как этого добиться, россиянам рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с RT.

По словам эксперта, в первую очередь признаком некачественно оказанных услуг считаются перебои в подаче ресурсов. Также учитывается качество воды, ее химический состав и температура. Чтобы зафиксировать некачественную услугу, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу или в управляющую компанию (УК).

После обращения к пользователю приедет представитель УК или ресурсоснабжающей компании. Он составит акт, который должны подписать представители аварийно-диспетчерской службы, сотрудник УК и собственник. Однако если представители организаций не появились, можно попросить поставить подпись соседей.

«Это (акт с подписями соседей) тоже может в дальнейшем использоваться в суде как доказательство. Как раз этот момент считается началом периода для перерасчета. А концом периода считается, когда все восстановили, пришли к вам, еще раз подписали акт, что все в порядке», — рассказала Разворотнева.

Ранее эксперт по недвижимости Юлия Федорова посоветовала россиянам установить индивидуальные приборы учета. По ее словам, это самый простой способ снизить платежи за ЖКУ.